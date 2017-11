Aasta otsa karbis ja kapis seisnud jõuluehted omandavad jõulude lähenedes taas väga olulise rolli. Advendiajal või selle saabudes otsime kiirelt välja kõik oma vanad jõulukuulid ja erinevad kujukesed ning loomulikult soovime igal aastal kollektsiooni mõne vahva ehtega taasvärskendada. Kuidas luua jõuluehetega harmooniline ja kena lõpptulemus? Järgnevalt toome Sinuni mõned head nipid ja soovitused.

Jõulukuuskede suurus varieerub üsna korralikult. Mõni jõulupuu ulatub laeni, teine on aga miniatuursena lauale paigutatud. Kuusepuu suurusest oleneb ka ehete arv. Seetõttu tasub endale muretseda ehted, mis sobiksid nii väiksemale kui suuremale jõulupuule. Kui küsid, kas uute ehete soetamine tasub end ära, siis ühene vastus siinkohal puudub. Tuleb silmas pidada, kui suurel hulgal jõuluehteid Sul eelnevalt olemas on ning milliseid ehteid on võimalik omavahel kombineerida.

Millised jõuluehted annavad jõulupuule eriliselt pühaliku välimuse? Esmalt tasub mõelda, millised värvitoonid Sulle jõulupuul meeldivad? Kindlasti sobivad iga kuusepuud kaunistama säravad kuldsed ehted, mis ei lähe ilmselt kunagi moest. Lisaks sobib kuldne toon kõikide teiste värvitoonidega.

Nii nagu öeldud, on jõuluehteid väga erinevas suuruses – on väga tillukesi, ent ka massiivseid mudeleid. Suuri ja väikeseid kuule annab omavahel suurepäraselt kombineerida. Nii saavutad kena harmoonia ja tasakaalu ning need märksõnad on pühade ajal väga asjakohased, kas pole?

Lisaks hariliku kujuga kuulikestele leiab kauplustest ka tunduvalt põnevamaid jõulukaunistusi nagu sokid, päkapikud, piparkoogid, kitsekesed. Selliseid jõuluehteid annab samuti väga hõlpsalt ümarate kuulide kõrvale sättida. Taoliste ehetega puu näeb välja mänguline ning omanäoline ning muudab ka tuju tunduvalt rõõmsamaks.

Kindlasti võiks iga kuuse tipus särada kaunis täht, mis lisab jõulupuu välimusele selle viimase lihvi, muutes puu välimuse koheselt elegantseks ning viimistletuks.

Jõulupuu ehtimine on erakordne tegevus, mis on ühtlasi jõulude lahutamatuks osaks. Kindlasti tasub oma puu ehtida just Sulle kõige meelepärasemate ehetega, sest jõulupuu peaks üksnes Sulle ja Su perele võimalikult palju rõõmu pakkuma. Seetõttu soovitame Sul oma jõuluehetele inventuur korraldada ning vajadusel uusi ja lõbusaid jõulukuulikesi juurde soetada.