Mis jõulud on meil ilma kauni kuusepuuta? Jõulukuusk on pühade üks olulisemaid sümboleid, mis toob vastava meeleolu ning mis rõõmustab iga pereliiget. Jõulupuid ei tasu aga väga varakult tuppa tuua, kuna kuusk langetab oma okkad juba nädalate möödudes. Kui soovid, et Sinu kodus kestaksid jõulud nüüdsest kauem, siis tasub tõsiselt mõelda kunstkuuse soetamise peale.

Oled ilmselt nõus, et jõulud saavad alguse hetkest, mil jõulupuu on toas. See on armas traditsioon, mis toob terve pere ühiselt kuuse ümber. Aja jooksul on paljud pered hakanud endale aga hoopis kunstkuuski valima, sest nende eest hoolitsemine on sedavõrd lihtne ning kunstkuuskede välimus püsib aastaid kena ja säravrohelisena. Lisaks sellele ei ole kunstkuuse omanikel vaja igal aastal mõelda, kust taas uus ja ilus kuusk soetada ning ilmselt on ka loodusel selle eest suured tänud edastada.

Tõenäoliselt on see viimane ka kõige suuremaks põhjuseks, miks üha enam perekondi endale loodusliku puu asemel kunstkuuse muretsevad – kuuse metsast valimine ja koju toomine on üsna tülikas ning suurtes keskustes müüdavad puud on ka üsna kallid. Ka kunstkuuse hind on üsna krõbe, kuid see õigustab end juba teisel või kolmandal jõuluaastal. Kunstkuused on lisaks kõigele väga kompaktsed – neid on võimalik üles seada vaid mõne minutiga. Ka nende hoiustamine ei vaja kuigi palju ruumi ning sel moel on neid mugav aastaringselt pööningul hoida ja jõulude saabudes taas välja otsida. Üheks suureks plussiks on ka asjaolu, et kunstkuuse eest ei ole tarvidust hoolt kanda – see ei vaja vett ning ei puista okkaid.

Loodusliku kuusepuuga võrreldes on kunstkuusk tunduvalt vastupidavam. Lisaks sellele hoiad kunstkuuse soetamisega loodust ja keskkonda. Kõik need eelpool mainitud aspektid ongi ilmselt kunstkuused sedavõrd populaarseks muutnud. Vali endale sobilik kunstkuusk ning naudi kaunist puud kõikidel tulevatel jõulupühadel.