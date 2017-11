Sõidujagamishiid Uber teatas, et on löönud käed NASA-ga, arendamaks uut liikluskontrollisüsteemi oma lendavatele autodele, täpsemalt küll vertikaalselt tõusvatele ja maanduvatele sõidukitele (VTOL). 2020. aastal plaanib Uber hakata neid sõidukeid – mida praegu ei eksisteeri – Los Angelesis katsetama, märgib Jalopnik. Ning 2028. aastal peaks see seal linnas juba sooritama iga päev „kümneid tuhandeid“ lende.

Mis puutub reisimise tulevikku, siis on juba ammu eksisteerinud mitmeid ulmelisi ideid. Näiteks ulmeliselt kallis Hyperloopi toru. Ent seda on vähemasti ka päriselus katsetatud. Lendavad autod on juba aastakümneid olnud teemana paras naljanumber.

Ei VTOL-autosid ega seda toetavat taristut pole tänasel päeval olemas. Pole midagi muud peale idee – täpselt nagu ka lugematute varasemate lendavate autode puhul. Nii võiks Uberi VTOL-i idee välja naerda, arvestades, et selle realiseerimisajaks öeldakse kaks aastat. Aga kui ideega on kaasa tulnud Los Angelesi linnavõimud ja isegi NASA, siis on see ilmselt vähemalt mõõdukat kaasaelamist väärt.