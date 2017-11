Testisime Eesti ühes suurimas tutvumisportaalis, kui kerge või raske on leida endale kaaslast keskmisel Eesti mehel ja samasugusel naisel. Oleme kuulnud, et „roosa sait“ on paras „vorstipidu“ ehk paksult naistele siivutuid ettepanekuid tegevaid mehi täis ja mehel on sealt kaaslannat leida üsna lootusetu. Kas see vastab tõele?

Saage tuttavaks: Margus ja Maria.

25-aastased eestikeelsed Eesti kodanikud Tallinnast. Mõlemal on kutseharidus, Margus töötab automaalrina ja Maria juhiabina.

Nad mõlemad käivad vähemalt kord aastas kirikus ja peavad end pigem usklikuks. Suitsu ei tee kumbki, napsu tarvitatakse mõõdukalt. Pole suuri saladusi, eludes pole olnud erilisi kiredraamasid. Huvialad on rahulikud: lugemine ja kino.