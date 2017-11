Purjus mees on toimetatud miilitsajaoskonda, aga ta pole olukorraga sugugi rahul:

"Ma nõuan, et mulle öeldaks – miks mind siia toodi?"

"Te olete toodud siia kui joomingus ja kakluses osaleja," vastab seersant.

"Nooo, see muudab asja!" hõõrub mees käsi. "Millal pihta hakkame?"