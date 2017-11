Opel sellisena, nagu me seda tundma oleme õppinud, kaob. Veel kevadel lootsime, et sakslastele jääb veidi sõnaõigust. Läks teisiti. Opelist saab saksa auto prantslaste nägemuses. Alljärgnevalt püüame mõista, mida PR-materjalis meile öelda on tahetud. Novembris avalikustas Opel/Vauxhall strateegilise tegevuskava PACE!, mis näeb ette mõne aasta jooksul täieliku ülemineku PSA Grupi tehnoloogiatele, teaduskeskuste ümbernimetamise PSA kompetentsikeskusteks ning ridamisi moodsate ajamitega autosid, pistikhübriidist särtsukateni, mida siiski saksa autodeks nimetatakse. Ehkki PACE! pungitab kõlavatest lubadustest, on sõnum üheselt mõistetav: Opel tuleb panna raha teenima. Kõik, mis vähegi meenutab General Motorsit, visatakse üle parda. Seda, kes, kus ja millega töötab, dikteerivad nüüdsest prantslased.

Aastaks 2020 tuleb jõuda kasumisse

PACE! peaeesmärk on viia see, mida tulevikus ikka veel Opel/Vauxhalliks nimetatakse, kasumisse. Aastal 2020 peab olema olukord, kus kulud ühe sõiduki kohta on vähenenud 700 euro jagu ning turunduskuludest võetud maha tubli kümnendik. Juba praegu alustatakse üld- ja administreerimiskulude vähendamisega ning võetakse suund müügitulu kasvatamisele. Teadus- ja arenduskulude ning investeeringute osakaal kasvab 7–8 %ni autode müügitulust. Aastaks 2020 peab olema tekkinud 1,2 miljardi euro suurune käibekapital ning sõidukite püsiv marginaal on kerkinud 2%ni. PSA platvormid tulevad oodatust varem Opel/Vauxhall läheb üle PSA Grupi sõidukiarhitektuurile üle kiiremini, kui algul plaaniti. Alates 2024. aastast põhinevad kõik Opeli/Vauxhalli sõiduautode mudelid PSA Grupi ühisel arhitektuuril. Kõigepealt läheb sellele 2018. aastal üle Combo ning 2019. aastal Corsa järgmine põlvkond. Sama jätkub igal aastal ühe peamise mudeliga. Kui võtta aluseks kõik keretüübid, toob Opel/Vauxhall 2020. aastaks turule 9 uut mudelit. See mudelivalik aitab parandada Opeli/Vauxhalli brändide hinnakujundust ning vähendada erinevust valdkonna üldisest võrdlevast näitajast nelja protsendipunkti võrra. PSA Grupi platvormid CMP ja EMP2 võetakse kasutusele kõigis Opeli/Vauxhalli tehastes. Kõigepealt plaanitakse 2019. aastal hakata tootma Eisenachis EMP2 põhist maasturit; Rüsselsheimi tuleb EMP2 põhine D-segmendi sõiduk. Uute ajamite tootmisega Opeli/Vauxhalli tehastes kaasneb üleminek General Motorsi mootoritelt PSA Grupi mootoritele ja ülekannetele. Midagi siiski jääb Opeli jõuallikatest alles – allpool selgub, et kümnest tehakse neli, aga mis neli, seda saame lähitulevikus teada. Tuletame meelde, et veel enne, kui PSA Opeli alla neelas, alustati omavahelist koostööd ning PSA platvormil on juba müügile jõudnud Opel Crossland X ja Grandland X. Kumbki mudel ei ole leidnud vaimustunud vastuvõttu ning arvustused on olnud üsna tagasihoidlikud.