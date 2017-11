Selle kirjutise eesmärk ei ole anda katvat ja lõplikku ülevaadet erinevatest tulesüütamistehnikatest. Pigem on tegemist sissejuhatusega ühte üleelamisõppe alateemasse ja üleüldise huvi taasäratamisega SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) valdkonna vastu tervikuna.



Esimesed tule kasutamise jäljed inimeste poolt pärinevad paleoliitikumist ehk vanemast kiviajast. Kunstlikult esilekutsutud põlemine sai inimkonnale tavapäraseks umbes 400 000 aasta tagasi ning alates sellest ajast on teadlik tulekasutus ja kõik sellega seonduv olnud inimkonna lahutamatuks kaaslaseks. Tuleraudade vanimad leiud Eesti alalt on jõudnud meieni 11. sajandist.

Teatavasti ei ole tuli midagi muud, kui põlemisega kaasnev ilming ehk füüsikaline nähtus, mille käigus eralduvad valgus ja soojus. Meie kliimavööndis ja üleelamissituatsioonis on aga valgus ja soojus kahtlemata olulisteks, et mitte öelda põhilisteks märksõnadeks. Tänu elavale tulele suudame me kriisiolukorras tagada endale sooja joogi ja toidu, kuivatada ihukatteid ja jalavarje ning tuli tagab meile turva- ja kohati suisa vaprustunde.

On küll teada, et tänapäeval on kirjeldatud ligikaudu 60 erinevat meetodit tule süütamiseks, kuid ilmselgelt jääb nende kõigi tundmine ja valdamine üksikute friikide pärusmaaks. Meie heidame pilgu mõningatele põhilistele altenatiivsetele tulesüütamisvõtetele. Oluline on meeles pidada, et kindlasti ei saa piirduda tuletegemistehnikate omandamisel üksnes õppematerjali lugemise ja vaatamisega, sest oskused ja vilumused saavad tulla üksnes praktika ning otsatu harjutamise abil.