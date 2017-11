Oled sa habemik või mitte, Kuninghabe seisab selle eest, et iga habeme kasvatamine või ajamine muutuks nauditavaks ning meeldivaks tegevuseks. Mehed raseerivad elu jooksul 20 000 korda. Selle pika teekonna läbimiseks oleks tore valida isikupärased raseerimisvahendid.

Niisiis võtsin mina – habemekandja – valiku Kuninghabe parimaid tooteid ette ja proovisin neid. Mis mõtteid need minus tekitasid? Mis meeldis ja mis veidi vähem?

KAMM – kas tore või liigpeenutsev vidin?

Habemekamm tundus mulle esialgu kuidagi liigselt peenutseva esemena. Mitte et habeme kammimine oleks ebavajalik, aga tegemist oli pahviks löövalt pisikese asjaga ning kartsin, et selle kasutamine muutub tüütuks.

Eneselegi üllatuseks olid lood aga totaalselt vastupidised ja pisikese kammi kasutamine muutus kärmelt mugavaks ja loomulikuks osaks hommikuses rutiinis. Varasemalt polnud mul habeme korras hoidmiseks eraldi kammi, kuid nüüd olen väga rahul, et see olemas on!

VAHA – suunab vuntsid sinna, kus nad olema peavad!

Vahaga olen ennegi kokku puutunud. Teatud hetkel kasvab vunts ju sedavõrd kohevaks, et poeb oma karvadega suhu niipea, kui viimane lahti tehakse. Varasemalt kasutatud toodete puhul on aga üheks olulisemaks määrajaks kujunenud see, et nende lõhn on äärmiselt tugev ning kuigi tegu polnud halbade aroomidega, oli see siiski pisut liig. Edwin Jaggeri toote puhul ma seda probleemi ei täheldanud: aloe vera lõhn oli tagasihoidlik ning samuti töötas vaha eesmärgipäraselt, hoides karvad seal, kuhu need suunasin.

Mida peaks aga välja tooma, on see, et vaha kippus veidi näppude külge kinni jääma. Aga see on vahade üldine probleem, nii et ma ei üllatunud. Sai hakkama!

ŠAMPOON – millega pesed pead, ei pea pesema habet!

Ma polnud kunagi varem habeme pesemiseks spetsiifiliselt selle jaoks mõeldud šampooni kasutanud. Millega pesin pead, sellega ka habet. Tagantjärele mõeldes oli tegu rumalusega, sest vahe on ikka korralik. Habe tundub käe all pehmem ja puhtam, šampoonil endal on aga äärmiselt mõnus metsamarja lõhn. Kasutan habemešampooni kohe kindlasti edaspidigi!

ÕLI – milleks on habet õlitada vaja?!

Habemeõli oli kõikidest siiamaani proovitud toodetest minu jaoks kõige müstilisem. Kui teiste asjadega olin ühel või teisel moel kuidagigi kokku puutunud, siis habeme õlitamine oli esmane kogemus. Taas pidin üllatuma: tõepoolest oli habe pärast kasutama hakkamist pehmem ja siledam. Teisalt pole ma kindel, kas pehmuse osas saab kogu au anda õlile, sest kõige paremini toimib see ikkagi koos šampooniga kasutades.

RASEERIMINE - Edwin Jaggeri tooted üllatavad headusega!

Raseerimine pole minu puhul igapäevane teema. Seekord võtsin tegevuse taaskord ette ning kasutasin raseerimise eel ja ajal mitmeid Edwin Jaggeri tooteid. Pean tunnistama, et ei olnud sellest firmast varasemalt kuulnud ning seda enam oli üllatus meeldiv. Esiteks - milline lõhn! Ühel proovitud tootel oli mentooli lõhn, teisel aga midagi pehmemat, Kuninghabe koduleht ütles selle kohta sandlipuu. Mõlemad olid mehelikud, kuid mitte ülepakutud aroomid.

Panin ärrituste vältimiseks raseerimiseelset kreemi näole ning niisutasin korralikult naha ära. Seejärel oli raseerimiskreemi kord. Talitasin nii nagu juhendis oli kirjas: tegin näo sooja veega märjaks, panin väikese koguse raseerimiskreemi näole ning ajasin ringjate liigutustega laiali. Raseerimise lõpus panin tulemuse viimistlemiseks peale Mühle raseerimisjärgset kreemi. Jättis naha pehmeks ja mõnusaks.

Hästi oluline on ka see, et need tooted on naturaalsed ja parabeenide vabad. Tänapäeval on see ju moodne värk.

Kõikidest proovitud toodetest kujunes minu kõige suuremaks lemmikuks just šampoon! Nagu mainitud – uskumatu, et spetsiaalse šampooni kasutamine nii suure erinevuse välja tõi! Kuigi nii mõnedki habemele või näkku määritavad tooted võivad tekitada kipitust, siis õnneks Kuninghabe vahad-õlid-šampoonid seda ei põhjustanud.

