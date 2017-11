Iga päev mõne õlle libistamine ei pruugi olla halb ainult su vööümbermõõdule, märgib Men’s Health . American Society of Clinical Oncology (ASCO, Ameerika kliinilise onkoloogia ühing) värske teadaande kohaselt on alkoholi tarvitamine seotud suurema tõenäosusega, et arenema hakkavad erinevad pahaloomulised kasvajad.

Kõige suuremat vähiriski nähakse seedeelundkonna ülemise osa puhul – suuõõnes ja söögitorus. Näiteks võivad kerged joojad karsklastest 26% tõenäolisemalt haigestuda söögitoruvähki. Teadlaste sõnul on põhjuseks see, et alkohol on suu ja söögitoru koega otseühenduses.

Mõõdukate joojate puhul nähakse karsklastest kaks korda suuremat vähiriski ja kõvadel napsutajatel lausa ligi viis korda suuremat.

Teadlased toovad välja, et 2007. aastal kuulutas rahvusvaheline vähiuuringute agentuur alkoholi kantserogeenseks. Mis tähendab, et alkoholil on leitud seoseid vähiga. Põhjuseks on ilmselt see, kuidas alkoholi kehas lagundatakse. Kui keha alkoholi seedib, siis tekib kõrvaltootena atsetaaldehüüd ehk etanaal. See aine võib mõjutada DNAd, suurendades vähipõhjustavate mutatsioonide teket. Ka on võimalik, et vähirisk tõuseb seepärast, et alkohol tekitab kehas põletikulisi protsesse.