Miks töötada välja lahendust oma majas, kui kellelgi teisel on see juba olemas? Omaenda tegevjuhi sõnul on Tesla Model 3-ga „tootmispõrgus“. Tuleb välja, et laiatarbeturu autot pole sugugi lihtne toota, märgib Carbuzz. Tesla õnneks on neil aga vahendid selle probleemi kaunis kiireks lahendamiseks. Bloombergi teatel on elektriautode tootja just omandanud ettevõtte nimega Perbix. Too firma ehitab automaatseid tootmisseadmeid ning on mugavalt olnud pea kolm aastat ka Tesla varustaja.

Kumbki firma ei avalda ostumüügihinda ega muid detaile, aga Elon Musk on kahtlemata teinud taibuka tehingu. Mees pidi teadma, et Tesla ei suuda tootmisprobleeme lühikese ajaga lahendada ja samas on firmal peal tugev surve nii autoostjate kui aktsionäride poolt.

Ideaalis tahaks Tesla, et Model 3 toodetaks nädalas 10 000 tükki. Tänavu kolmandas kvartalis aga tehti neid vaid 260 ja sihtmärgiks oli seatud 1500.

Kuid mispärast Teslal need tootmisprobleemid üldse on – miks ei saa nad kasutada Model S-i ja Model X-i tootmiskogemusi?

Asi on selles, et mudelid S ja X olid alumiiniumkerega, aga 3-l kasutatakse alumiiniumit ning teisi sulameid. Mis tähendab, et Model 3 vajab märksa rohkem keevitustöid ja Tesla jaoks on see töö kaunis uus.