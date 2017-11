Elus on kolm asja, mille tulek on alati kindel: surm, maksud ja iga-aastane tulistamismäng „Call of Duty“.

Seeria esimesed episoodid leidsid aset Teise maailmasõja lahinguväljadel, ent viimastel aastatel on aina rohkem ja rohkem tulevikku mindud. Tänavune osa unustab rakett-ranitsad ja laserpüssid ning viib seeria tagasi juurte juurde. „Call of Duty: WWII“ asetab mängija taaskord kahe jalaga maa peale, lastes uuel põlvkonnal virtuaalselt läbi elada suure sõja koledusi. Kas n-ö juurte juurde naasmine on lahendus, et tagasi võita tulevikutemaatikast tüdinenud fännide südamed?

