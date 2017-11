Ehkki movemberi ehk vuntsikasvatamiskuu eesmärk on juhtida tähelepanu meeste terviseprobleemidele, on nii mõnigi naine ilmselt juba kuni kümme päeva olnud parasjagu pahur. Internetis levivad meemid, milles irvitatakse, et nüüd võiks naisedki kuuks ajaks raseerimise maha jätta ja endale korralikud karvajalad kasvatada – on ju movember. Ning üleüldse kasvatavat mehed novembris vuntsi puhtalt laiskusest. Ent mida naised üldse habemest ja vuntsidest arvavad?

FHMi teatel korraldas WhatsYourPrice vastavateemalise küsitluse. Ligi 2500 naiselt uuriti, kas nende arvates on meeste näokarvad ilusad ja kui on, siis millist tüüpi nad eelistavad.

WhatsYourPrice’i asutaja ja juht Brandon Wade kommenteeris küsitlust järgnevalt: