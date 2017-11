„Troonide mängu“ kohta teab iga vaataja, et ühtegi tegelasse ei maksa ära kiinduda. Parim viis sarja kangelastesse suhtuda on teha seda nagu mingi juhusliku sebimise puhul – nii, et emotsioone kuidagi mängu ei lasta, märgib Brobible.

Kui oled sarja näinud, siis tead, et mitte keegi ei naudi tegelaste tapmist rohkem kui seriaali aluseks oleva saaga autor George R.R. Martin.

Hong Kongis elav filmisõber Leon Andrew Razon monteeris hobi korras kokku kõik surmastseenid sarja esimesest kuni kuuenda hooajani. Kokku sai neid 150 966. Hiljuti lisas ta neile aga need ligi 25 000 surma, mis toimusid seitsmendal hooajal.

Tegelikult peaks Jon Snow surma küll arvestama vaid poole eest ...

„Troonide mängu“ sarjas on iga minuti kohta veidi vähem kui 46 surma. Ning kuna Öökuningas sai endale jäälohe, siis võib arvata, et pärast sarja kaheksanda hooaja linastumist saab hobimonteerijast filmisõber kõvasti tööd juurde.