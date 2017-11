Septembris toimetati Saksamaal Wormsi linnas haiglasse spordimees, kes oli asetanud oma peenise 2,5-kilose hantli- või tõstekangi raskusketta avasse ning ei suutnud seda sealt kätte saada.

Ladbible märgib, et mehe õnnetuseks on anonüümseks jäänud allikas nüüd lekitanud internetti kinnikiilutud nuia fotod. Pildid pidid olema vaid ametlikuks kasutamiseks, aga nüüd on need mõistagi saanud naksakaks üle kogu maailma. Meest aidanud haigla on juba algatanud uurimise, selgitamaks välja, mismoodi fotod netti sattusid.

Enda õnneks siiani identifitseerimata patsient vajas päästeameti abi, kui arstid tema lillat ja paistes riista tõstmisketta seest kuidagi vabastada ei suutnud.