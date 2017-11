Ideaalset meest pole olemas, aga kindlasti on nippe, kuidas mees saab muuta end vastasoo jaoks veetlevamaks, märgib AskMen . Selle asemel, et minna sadadelt naistelt küsima, mis mehe seksikaks teeb, saab pöörduda ka vastavateemaliste teadusuuringute ja suuremate küsitluste poole.

Rõivabränd Austin Reed küsitles enam kui 2000 naist ja sai teada, et naistele ei meeldi väga taimetoitlastest mehed ja nende meelest on huvitavam mees, kes eelistab veinile õlut.

3. Ära ole laisk, tee koduseid töid

Cornelli ülikool uuris 4500 Ameerika perekonna siseelu ning leidis, et naised peavad äärmiselt veetlevaks mehi, kes teevad kodus erinevaid vajalikke majapidamistöid. Abielupaaride puhul tõi see kaasa ka märksa rahuldustpakkuvama seksuaalelu.

4. Ole domineeriv magamistoas ja kaitsev avalikus kohas

3211 Victoria Milani kasutaja seas tehtud küsitlus näitas, et naistele meeldib küps armuke, kellele meeldib magamistoas olla valitseja ning ka taheti partneriks meest, kes on „hästi kaitsev“.

5. Huumorimeel on kasulik

BBC enam kui 200 000 inimest (53 riigist) hõlmanud küsitlus näitas, et meeste kõige veetlevamaks omaduseks peetakse huumorimeelt, sellele järgnevad intelligents ja ausus.

6. Pikkus loeb

Väljaandes Proceedings of the National Academy of Science ilmunud uuringus lasti 105 naisel vaadata erinevas suuruses meeste alastivideosid ja hinnata nende seksuaalset veetlust. Tuli välja, et mehe pikkus ja ka tema riista pikkus olid olulised.

7. Ole usaldusväärne ja truu

Men’s Health küsitles tuhandet naist vanuses 21-54. Kõige olulisemaks omaduseks peeti mehe puhul seda, et ta oleks truu – seda kinnitas kaheksa naist kümnest. 75% naistest aga pidas oluliseks seda, et mehe peale saab loota.

8. Näita oma arme

Väljaandes Personality and Individual Differences ilmus uuring, milles oli lastud 147 naisel hinnata meeste seksikust selle põhjal, kas neil oli sile nägu või mõned kerged näoarmid. Nn pahu poisse ehk armidega mehi peeti seksikamaks.

9. Võitle kodumaa eest

Southamptoni ülikooli teadlased küsitlesid sadat Inglismaal õppivat naist. Selgus, et naistele meeldivad sõjaväelased, eriti kui nad on saanud medali vapruse eest lahingus. Spordi ja äri valdkonnas ei peetud kangelaslikkust oluliseks.

10. Õpi pilli mängima ... või harju seda kandma