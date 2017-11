Küsitlusele vastanutest tunnistas 11%, et foto- ja videojagamisrakendus Instagram on nende arvates kõige olulisem mobiiliäpp.

9. koht – Whatsapp

Suhtlusvõrgustik Whatsapp on üks populaarsemaid sõnumite jagamise rakendusi nutimaailmas. Kõige tähtsamaks äpiks pidas seda aga 11% noortest.

8. koht – Apple'i äpipood App Store

Kuidas siis veel äppe hankida kui mitte äpipoest? 11% küsitletutest tunnistas, et ilma Apple'i äpipoeta nad küll elada ei suudaks.

7. koht – Google'i otsingurakendus

On öeldud, et tark ei ole see, kes kõike teab, vaid see, kes õigeid küsimusi küsib. 11% noortest vastas, et otsingurakendus on kõige kasulikum lisa nende telefonides.

6. koht – Google'i kaardirakendus

(AFP / Scanpix)

Et paberkaardid on tüütud ning maailmas ringi reisimine muutub üha lihtsamaks ja odavamaks, pole imestada, et kaardirakendus edetabelis kõrge koha sai. Suisa 14% noortest pidas seda kõige kasulikumaks äpiks.

5. koht – Youtube

Vahvad videod, blogid, hea muusika ning meelelahutuslikud filmid – seda kõike pakub Youtube ning küsitluse järgi hindab seda kõrgelt 16% vastajatest.

4. koht – Facebook Messenger

Suhtlusvõrgustik Facebook Messenger on, nii nagu ka Whatsapp, loodud sõprade-tuttavatega lühisõnumite vahetamiseks. Erinevalt Whatsappist ei ole aga Messenger seotud konkreetse telefoninumbriga vaid Facebooki kasutajakontoga. 18% küsitletutest peavad seda kõige nutikamaks rakenduseks.

3. koht – Facebook

Sotsiaalmeediakanal Facebook ei olegi kõige populaarsem rakendus! Ehkki 29% noortest ütles, et ilma Facebookita nad elada ei suudaks.

2. koht – Gmail

Gmail (AFP / Scanpix)

Gmaili rakendus on mõeldud telefonis hõlpsalt e-kirjade saatmiseks ja lugemiseks. Kõige vajalikumaks äpiks pidas Gmaili 30% küsitlusele vastanutest.

1. koht – Amazon