Oxfordi tänav on üks Londoni kuulsamaid ning rahvarohkemaid tänavaid. Kui seni on tänaval kooseksisteerinud nii autod kui ka jalakäijad, siis hiljuti anti teada, et tulevikus saab sellest jalakäijate tänav.

Esimene sektsioon, Oxford Circuse ja Orchard Streeti vaheline ala, plaanitakse teha jalakäijate tänavaks juba 2018. aasta lõpuks, kirjutab Lonely Planet. Sellest järgmine lõik 2019. aasta lõpuks ning kolmas lõik 2020. aastaks.

Kuna igal nädalal külastavad tänavat miljonid inimesed, paigaldatakse nende mugavuseks ka uued istepingid ja muud alad. Samuti luuakse taksode jaoks peatumiskohad, et need saaksid inimesi Oxfordi tänava lähistel maha panna.