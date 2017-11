Vaikse ookeani lääneosas Mikroneesias asuva Belau Vabariigi (tuntud ka kui Palau) tulevikuplaanide hulgas on see, et iga riiki külastav inimene peaks sõlmima nendega lepingu.

Lepingu sisuks on see, et riigi külastaja käitub vastutustundlikult ning teeb endast kõik, et säilitada kultuurilist ja looduslikku pärandit, kirjutab Lonely Planet.

Kõige enam külastavad Belaud Aasia päritolu turistid.