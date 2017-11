Kui oled väsinud üheksast viieni tööst, siis võib see pakkumine olla sinu pääsetee! Nimelt on Cancun.com, Best Day Travel Group ja TravelPass kuulutanud välja konkursi, mille võitja saab unistuste töö!

Tööülesandeks on veeta kuus kuud Mehhiko idarannikul Kariibi mere ääres asuvas Cancunis ja selle lähiümbruses ning toota sotsiaalmeediasse sisu, kirjutab Lonely Planet. Selle aja jooksul magab „tööline“ parimates hotellides ning elab tõeliselt lukuslikku elu. Palka saab 10 000 dollarit kuus.

Sealjuures pole töö saamiseks vaja mitte mingit kogemust. Küll aga on nõutav veeta Mehhikos kuus kuud järjest (tuleva aasta märtsist augustini) ilma vahepeal välismaal käimata.

Töökohale kandideerimiseks on aega 17. detsembrini ja seda saab teha SIIN!