Nissan X-Trail 4Dogs on pealtnäha nagu X-Trail linnamaastur ikka. Ainus vihje, et see sõiduk on mõeldud koertega reisimiseks, leidub auto tagaluugil, kuhu on kinnitatud hõbedane koeramärk. Ühel sügisesel varahommikul võtsime Älliga koos auto sihipärase kasutamise põhjalikult ette.

Nissan on ruumika linnamaasturi põhjale ehitanud „koeramobiili” X-Trail 4Dogs. Auto pagasiruum on kohandatud kuni kahe väikese koera sõidutamiseks. Rida spetslisasid peaksid karvase sõbraga reisimise mugavamaks tegema. Et saada selgust, kas reklaamjutt ka tõele vastab, palusime autot testima jorkširi terjeri Älli.

Luugi taga avaneb tõeline koeratuba: pehme tepinguga vooderdatud seinad ja lagi, automaatne pritsmevaba jooginõu, küpsisemahuti, pehme magamispesa ja mänguasjad. Lisatud on külgmised panipaigad nt maiuste, väljaheidete kottide ja rihma hoiustamiseks, et pagasiruum püsiks korras.

Seinal on suur ekraan, millelt kutsa omanikku näeb ning võre ülaossa on kinnitatud kõlar, kustkaudu koer inimese häält kuuleb. Mikrofoni kaudu aga saab kuts omakorda oma soovidest märku anda.

Loomaomaniku jaoks on X-Traili infolusti sisse ehitatud eraldi kaameramoodul, millest juhikohal istudes näeb „tagatoas” toimuvat. Käepärane lüliti vasaku käe all lubab valida, kas infolust on tavaasendis või koerakaamerale seatud.

Kel tahtmist, võib oma koeraga kasvõi kaelani mudasse püherdama minna – tagatoast leiab dušši ja fööni, mis karvase sõbra enne autosse laskmist puhtaks teha võimaldavad. Pesemise ajaks saab alla panna kummimati. Koeratuppa sisenemine ja sealt väljumine käib mööda spetsiaalset liugteed.

Mõeldud väikesele kuulekale koerale

Nissan X-Trail 4Dogs on kahtlemata nunnu väljamõeldis. Paraku algas meie eksperiment kohe algul koerte vahetusega – tiibeti mastifst sai jorkširi terjer, sest „koeramobiili” 445-liitrisse tagaruumi suur koer ei mahu. Hädaga võib ta sinna ju suruda, aga kallile kaadervärgile võib siis „adjöö!” öelda ning hea pole loomal seal olla kohe kindlasti.

Seega, väike koer kuni kaks. Ja loota, et lisaks koertele saab pakiruumi panna veel ka poekoti, on asjatu. See on koerte auto ja oma pakid peab inimene laduma kas sõitjateruumi või ostlemisest üldse loobuma.

Üks hea uudis on küll: „koeramobiil” sobib meie arvates ka teistsuguste pisilemmikute veoks: samahästi kui jorki või taks võivad end tagatoas sisse seada kass, küülik, tuhkur, pesukaru… peamine, et loom oleks nõus traksidesse kinnitatuna sõitma. Traksid ja rihma kinnitamiseks vajalik aas on autos olemas.