Humvee ehk Ühendriikide sõjaväe poolt kasutatav sõiduvahend on paarikümne aastaga muutunud sõjategevuse üheks tuntuimaks näoks.

Seda teavad loomulikult ka videomängude arendajad, sest millega muidu peaks end ühes kaasaegses sõjamängus mööda maismaad ühest kohast teise transportima. Tuleb aga välja, et oma kategooria tuntuim nägu „Call of Duty“ seeria on nii mängudes kui oma turundustegevustes kasutanud Humvee sõiduvahendeid ilma loata. Nii andis masinaid tootev AM General mänge tootva Activisioni kohtusse.

Süüdistuste kohaselt on videomängud olnud edukad AM Generali arvelt, mistõttu on tarbijaid eksitatud, jättes mulje, et AM General on litsenseerinud oma toodangut mängude jaoks või olnud muud moodi seotud nende loomisega. Süüdistatavad on väidetavalt oma valede teguviisidega teeninud miljardeid dollareid kasu. Humveesid on kasutatud mitmetes üliedukates „Call of Duty“ seeria osades, teiste seas „Modern Warfare 1“, „2“ ja „3“ (ning esimese uusversioonis), aga ka „Black Ops 2“ ja „Ghosts“. Legaalselt on Humveesid kasutatud mängudes „Flashpoint: Red River“ ja „Homefront“.