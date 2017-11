2. „Kui mu tagumikku topitakse soovimatu sõrm. Me peaks esmalt sellisest värgist rääkima, kutt. Mina ei topiks oma kätt sinu tagumikku ilma küsimata, kas see sulle meeldib, nii et ära seda mulle ka tee.“ Julia (27)

Naisega hullates tahab iga mees kõige vähem üht asja – et partneril mingil põhjusel seksituju ära läheks. Mehe puhul on see tujukadumine võrreldav longuvajumisega. Maxim uuris kümnelt 20-ndates eluaastates naiselt, mis neil kõige rohkem silmapilkselt seksi-isu ära ajab.

4. „Kõntsased sõrmeküüned, higine ja räpane kube ja üleüldse halb hügieen. Ausalt öeldes tülgastab mind isegi praegu lihtsalt sellele mõtlemine.“ Katya (23)

5. „Minu lämmatamine ilma isegi küsimata, kas mind selline värk huvitab.“ Cabby (26)

6. „Kui mu pead suuseksi ajal allapoole surutakse. Põrgusse see.“ Libby (24)

7. „Poole p****ega eelmäng ja see kui mees üritab riista sisse suruda ilma, et ma oleks selleks valmis.“ Camille (27)

8. „Hästi agressiivne kargamine, kui ma pole öelnud, et see mulle meeldib või et ma seda tahan. Või kui ma ütlen talle, et ta tempot maha või asja rahulikumalt võtaks ja ta lihtsalt ei kuula.“ Gigi (27)

9. „Kui mees ei vaata otsa ja näeb põrgulikult tüdinud välja. Kui on näha, et sa pole häälestunud ja vahid sellal mööda tuba ringi, kui ma sinu all olen, siis parem kobi maha, sest ma lähen ära koju. Kui minuga seksimine sind ei innusta, siis ma lähen minema.“ Jen (25)