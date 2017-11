Algselt väikeste šanssidega tegijaks hinnatud Tesla on teinud tõelist meteoorilendu, aga järgnevatel aastatel võib elektriautode tootjat oodata selle seni suurim väljakutse. Suured autotootjad üle maailma valmistuvad võimsaks elektriautode turuletoomiseks ja neist ilmselt mõjukamaid on Mercedese emaettevõte Daimler, kirjutab Business Insider. See Saksa autofirma kavatseb oma tulevase elektriautode laevastiku lipulaeva tuua turule 2020. aastaks ning investeerib selle nimel 11 miljardit dollarit ehk 9,45 miljardit eurot.

Tesla alistamine pole mitmel põhjusel lihtne väljakutse. Firma on kindlustanud bränditruuduse, mis on võrreldav Apple’i omaga ning selle ilmselt suurimaid põhjuseid on Tesla juhi Elon Muski jäägitu pühendumus jätkusuutliku tuleviku loomisele. Tesla on teinud autotööstuses samme, milliseid pole enne nähtud, võtame või läbi õhu toimuvad tarkvarauuendused või traditsioonilise edasimüügiahela muutmise.

Teslal muidugi on oma nõrkusi, suurim neist tootmisvõimekus. Hädasid on olnud nii Model S-i kui Model X-iga ja ka Model 3 „tootmise pudelikaelad“ on toonud kaasa selle, et kolmandas kvartalis toodeti eesmärgiks olnud 1500 asemel vaid 260 sedaani.