Propastop: Kremli meedia süüdistab meid jälle ajaloo võltsimises

Etteheide, mis on viimase poole aasta jooksul kõlanud korduvalt, sai sel korral hoo sisse 1. novembril Kanti nimelise Balti Föderaalülikooli ja väljaande RuBaltic eestvedamisel toimunud diskussiooniklubis, kus ajaloo ümberkirjutamise süüdistus oli põhiteemaks.

Telekanal, kus sedavõrd kallutatud tunniajane propagandashow aset leidis, kuulub Venemaa kaitseministeeriumile. Kanal, mis nimetab end patriootlikuks on üks jõulisemaid Lääne-vastaseid meediaväljaandeid Venemaal ning silma paistnud arvukate libauudistega. Näiteks on seal avaldatud lugu üheksast nunnast, kes vägistati pagulaste poolt Milaano kloostris, aga ka natsi zombidest, kes võitlesid Ukraina armee ridades Donbassis.

Vestlusringis osalenud saatekülalised on kõik Venemaal hästi tuntud oma Balti riikide vastaste seisukohtade poolest. Läti suunalt osales saates Aleksandr Gaponenko, kes on Lätis tegutseva Euroopa uuringute instituudi direktor ning ühenduse "Natsismivaba Läti" eestvedaja Josif Koren. Eesti poolt oli esindama kutsutud Dmitri Linter. Lisaks olid vestlusesse kaasatud SRÜ riikide instituudi asedirektor Igor Šiškin, föderatsiooninõukogu liige Anatoli Širokov ja publitsist ning kirjanik Mihhail Šahnazarov.

Balti riikide suunas esitatud süüdistused ajaloo ümberkirjutamises on hakanud ilmuma üha sagedamini. Tihtipeale tuuakse seda Venemaa poolt välja kui kavatsust Nõukogude okupatsioonist tingitud kannatuste abil Lääne partnerite kaastunnet ja toetust nuruda ning kasvatada nende negatiivset hoiakut Kremli suhtes. Müüdi "kuldsest nõuka ajast" on uurimistööga ümber lükanud Gatis Krumins, kes tõestas analüüsiga ära, et aastatel 1946-1991 liikus Lätist Nõukogude Liitu suurem summa raha, kui vastupidi.