On kaht tüüpi rekordeid – neid, mida soovitakse saada, ja neid, mida mitte, seda ka videomängude puhul. Videomänguarendaja ja -kirjastaja EA (Electronic Arts) on saavutanud neist viimase.

Reddit, üks maailma suurimaid sotsiaalvõrgustikke, pakkub võimalust kommentaare ja uudiseid „üles ning alla hääletada“ (ehk poolt- ja vastuhääli anda). Seeläbi tekib pingerida postitustest, millega inimesed Redditi vahendusel tutvuvad. EA konto, mis on mõeldud mänguritega suhtlemiseks, kommentaar on saanud kõige enam negatiivseid hääli. Antud uudise kirjutamise hetkeks on neid koguni 187 000, mis on varasemast rekordist enam kui 8 korda rohkem. Negatiivse tagasiside hulk tõuseb minutitega.

Aga millest on tingitud mängurite pahameel? Antud kommentaar (ja postitus, mille alla see kirjutati) puudutab 17. novembril ilmuva mängu „Star Wars Battlefront II“ mängumehhaanikat, kus kõige legendaarsemate tegelaste lahtilukustamiseks tuleb välja käia täishinnaga mängu kohta väga suuri summasid ja/või mängutunde. EA toob põhjenduseks soovi pakkuda mängijatele tegelaste lahtilukustamisel uhkust ja tunnet, et nad tõesti on midagi saavutanud.

Negatiivse suhtumise laviini alla sattunud EA toob loodetavasti mängu sisse muudatused ning 17. novembril on võimalik nautida parimat võimalikku „Star Warsi“ videomängu.