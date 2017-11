Fääri saared on hõredalt asustatud saarestik Põhja-Altandil. Kuni üle-eelmise nädalani eristus see Taani omavalitsuslik ala tänu oma eraldatusele ülejäänud maailmast selle poolest, et oli väheseid punkte, mida ei saanud Google Street View’st vaadata. Tänaseks on aga tänu fäärlaste lammastele kõigil interneti ligipääsuga inimestel võimalik saarte teid, linnakesi kaljusid ja koski kodust imetleda, kirjutab Earther.

Eelmisel aastal korraldas Fääri saarte turismikogu kampaania, et saada saared Street View’sse. Sest erinevalt vaalajahist oleks ju turismi seisukohalt hea, kui inimesed saaksid imeliste fjordide, koskede ja põhjala linnakeste eelvaadet nautida.

Turismikogu leidis, et parim viis Google’i tähelepanu pälvida on panna mõned saarte 80 000 lambast selle nimel tööle nii, et nende selga paigaldati 360-kraadised päikesepatareidel töötavad kaamerad.