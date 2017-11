Bituumen, asfaldi peamine koostisosa, on must viskoosne segu, mida valmistatakse naftast ning mis teekattesegu saamiseks segatakse erineva täitematerjaliga. Temperatuuri mõjul ja kuludes see kate laguneb. Algul tekivad mikroskoopilised praod, mis liikluse raskuse all kasvavad kuni tekivad augud.

Nn iseparaneva asfaltkatte saamiseks segatakse bituumenisse superparamagnetilisi raudoksiidi nanoosakesi. Magnetväljaga kokku puutudes hakkavad nanoosakesed soojenema ning soojus omakorda pehmendab bituumenit ja praod sulguvad.

Tavalisse asfalti tekkinud pragusid ja auke on võimalik täita uudse seguga, edaspidi suudavad need end ise parandada. Tõsisemaid kahjustusi, nagu näiteks naastrehvidest ja raskeveokitest tingitud teekatte kulumist tuleks parandada suurte magnetspiraalidega varustatud teetöömasinate abil.

Sarnast lahendust on ammu otsitud

Magnetiseeruv asfalt ei ole uus idee. Mõni aasta tagasi uurisid teadlased võimalust lisada teekattesegusse terasvilla. Takistuseks sai bituumensegu liiga aeglane soojenemine. Poole meetri tee parandamiseks kulus mitu minutit.