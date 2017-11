USA-s Las Vegases tegutseva Heart Attack Grilli ehk Südamerabanduse Grillrestorani põhiidee on teha „toitumispornograafiat“ ja pakkuda roogi, mis on „sulle nii kahjulikud, et see on lausa šokeeriv“.

LadBible vahendas, et toidukoha menüüs on erinevaid hamburgereid, millest näiteks keskmises Quadruple (ehk neljakordses) Bypass Burgeris on ligi 10 000 kalorit ning see koosneb muuhulgas kahest kilost pihvidest, 20 peekoniviilust ja kaheksast viilust juustust.

Et veresooned ikka kindlalt ummistatud saaks, siis käivad burgeri juurde ka friikartulid, mida valmistatakse puhtas searasvas.