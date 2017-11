Just nagu liigsest tuupimisest läbipõlenud abiturient võttis ka „Assassins’s Creedi“ seeria mullu vaheaasta, et ennast avastada ja leida tee tagasi oma juurte juurde.

Näib, et eelkõige keskenduti just viimasele, sest sel aastal naaseb Ubisofti mammutseeria mänguga „Assassins’s Creed Origins“. See viib mängijad kaasa elama vana-egiptuse randmenoafetišistide ordu sünnile. Fännidel on põhjust kergendatult hinnata, kuna „Origins“ on just see pahvak värsket kõrbeõhku, mida seeria edasi liikumiseks vajab.

„Assassins’s Creed Origins“ rändab ajas tagasi 1. sajandisse eKr, mil Egiptuse riik vaagub hinge Rooma impeeriumi näiliselt kõikehõlmava varju all. Teose peategelane, Bayek, on elukutselt medjay, mis teeb temast korrakaitsja ning Egiptuse traditsioonilise eluviisi valvaja ja edasikandja. Kuigi Bayek ei ole nii koheselt meeldejääv kui flambojantne Ezio või elunautlejast Edward Kenway, on siiski tegu sobivalt ajastukohase tegelasega täis iseärasusi ja sageli ootamatuid iseloomuomadusi.