Vanasti oleksime mõtteid oma valestitegemiste või tegematajätmiste kohta haudunud unetult ja omaette. Aga kuvatõmmiste ja telefonikaamerate ajastul ei kummita minevik sind vaid öösiti, vaid see on 24 tundi ööpäevas üle maailma kes teab kui paljudel ekraanidel. Kuidas tulla kahetsusega toime ajastul, mil midagi ei unustata?

Kahetsus on inimeseks kasvamise loomulik osa. Vanemaks saades kasvame rahulikumaks või tugevamaks: mis tundus noorena ülioluline, see muutub vähemtähtsaks. Täiskasvanumaks saades peaks meid vähem huvitama teistele mulje avaldamine või vastuvõtlikkus eakaaslaste survele – nii peaksime teoorias tegema vähem asju, mida hiljem kahetseda. Vähemalt teoorias.

„Ma poleks iialgi tohtinud temaga lahku minna.“ Mõtleme lakkamatult stsenaariumitele, mille puhul kõik lõpuks korda sai. Vanasti ei näinud sa oma eksi võib-olla enam kunagi, kui just talle toidupoes otsa ei jooksnud. Sotsiaalmeedia on seda aga muutnud. Seal ta ongi, naerab koos kellegi teisega, hoiab kellelgi teisel käest. Sa piitsutad end iga klikiga.

Kustuta ta sõbralistist, blokeeri, võta aeg maha – lihtsalt ära vahi. Ei.

Kahetsus narkootikumide või alkoholi pärast

Millal see ära vajub? Video sellest, kuidas sa peol laual tantsid, teksad rebadel.

Kui miski meid lõbustab, siis on meie jaoks loomulik seda filmida. Ning sellistel videodel on väga tugev potentsiaal naksakaks muutuda.

Leiuta endale õel teisik, eita-eita-eita või siis pigem mängi end stiilselt välja ja ütle, et me kõik teeme vigu. Ja lepi sõpradega kokku, et pidudel hoitakse telefonid edaspidi peidus.

Loomeinimese kahetsus

Filmitäht Mark Wahlberg on täna pühendunud katoliiklane, kes väidab, et lojaalsusest oma abikaasa vastu ta enam ei masturbeeri. Ka tunnistab ta, et kahetseb oma pornotäht Dirk Diggleri rolli filmis „Boogie Nights“ ja loodab, et see antakse talle andeks. „Loodan, et Jumal on filmisõber ja ühtlasi andestav, sest ma olen teinud minevikus nadisid valikuid,“ sõnas ta.

Ka Madonna ei ole tänapäeval enam oma „Material Girli“ aegadest vaimustatud. Aga me kõik peaksime leppima oma minevikuga, sest isegi vastikud teod tegid meist need, kes me täna oleme. Neid ei saa kustutada. Need on osa meie teekonnast.

Halbade otsuste kahetsemine

Kõige kõvemini kummitavad meid ebameeldivad enese väljavalamised. Leiborist Jared O’Mara sai korraliku silmakirjatseja maine, kui selgus, et ta oli paar aastat tagasi pillanud homofoobseid ja misogüünilisi solvanguid. Üsna tavapärane iga mehe puhul, aga O’Mara positsioon tegi selle loo talle raskemaks.

Nii minevikus kui olevikus tehtud arvamusavaldused võivad kerkida millalgi päevakorrale. Selleks piisab vaid sotsiaalmeedia ajaloo kruvimisest. Aga lepi varem mõelduga, võta seda kui osa õppimisprotsessist ja püüa edaspidi paremini käituda. Kustuta oma varasemad nõmedused ja näita tegudega, et sa pole enam selline. Kui jääd vahele, siis vabanda-vabanda-vabanda ja alistu faktile, et teistel võib olla seda raske unustada. Digitaalne on igavene. „Enne mõtle, siis ütle“ võib kõlada vanamoelise targutamisena, aga nii see on.

Poliitiline kahetsus

Kui sa praegu kahetsed valimistel tehtud otsust siis ära unusta seda. Meenuta seda järgmisel korral, kui vehid pastakaga häälestussedeli kohal.

Lapsepõlvekahetsus

Vanasti tulid beebipildid välja vaid pühapäevaõhtustel teejoomistel isa ja emaga, nüüd on need aga kõikjal. Kui postitad pildi oma mudilasest pissimas või hernega ninas, siis jälitab see teda edaspidi kõikjal – nii tööandjad kui seksuaalpartnerid leiavad selle kõikvõimsa Google’i abil. Hoia titepildid perealbumi jaoks.

Seksikahetsus

Hommik pärast seda öösel tehtut võib olla tappev. Teadlased pole leidnud viisi, kuidas seksi olematuks muuta, niisiis on parim viis mitte käituda selle osas nagu p***evest.