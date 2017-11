Kui mullu ilmus „Pokémon Go“, siis lõi see lääne ühiskonna kaheks. Mängijate jaoks oli see võimalus näha maailma läbi täiustatud, digitaalse reaalsuse ning elada välja oma lapsepõlvefantaasiaid. Teiste jaoks olid need mängijad lihtsalt kari tohmaneid, märgib Ladbible.

Nüüd paistab, et järgmine fännide mäng seatakse üles Harry Potteri maailmas. Sajad enda keepi riietamist ja võlukepi kandmist ägedaks pidavad täiskasvanud asuvad uitama mööda tänavaid, silmad nutitelefoni külge liimitud. „Harry Potter: Wizards Unite“ kasutab sama täiustatud reaalsuse mängutehnikat nagu „Pokémon Go“.

TechCrunchi teatel ilmub mäng järgmisel aastal ja selle kaasarendaja on Warner Bros. Interactive koos oma uue brändi Portkey Games’iga.