Arvutimängu „Counter-Strike: Global Offensive’i“ ESL Pro League’i 6. hooaeg jõuab lõpule detsembris toimuva finaalturniiriga, millele on pääsme lunastanud 12 meeskonda – 6 Põhja-Ameerikast ning 6 Euroopast. Kahes neist tiimidest astuvad üles ka Eesti mängijad.

Ühendriikide poolelt kvalifitseerusid meeskonnad SK Gaming, Misfits, Team Liquid, NRG Esports, Luminosity Gaming ning OpTic Gaming, millest viimase algkoosseisu kuulub ka 20-aastane Kevin „HS“ Tarn. Euroopa poolelt teenisid koha finaalis välja Fnatic, North, FaZe Clan, Astralis, Ninjas in Pyjamas ja HellRaisers ning taaskord on just viimane neist koduks Eesti noormehel, kelleks sel korral Kristjan „FejtZ“ Allsaar, samuti 20-aastane. Siiski on FejtZ algkoosseisus (vähemalt hetkeseisuga) vaid ajutiselt, asendusliikmena.

Hooaja finaal toimub detsembris Taanis ning võisteldakse 750 000$ auhinnafondi nimel. Üllatavalt jäi finaalturniiri ukse taha eelmise hooaja võitja, G2 Esports.