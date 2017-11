Küsimus sperma UV-valguse käes helendamise kohta on esitatud Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. Küsija uurib ka selle kohta, miks samadel tingimustel helendab „salvia“ ehk salvei, aga ilmselt on ta teinud kirjavea ning peab silmas „salivat“ ehk sülge.

„Kui UV-valgus tabab molekule, annab see neile energiat, „ergutab“ neid,“ on vastanud Great_Waters. „Ühendite helendamist tekitab see, et nende elektronid ergastuvad, lähevad energiatasandi võrra kõrgemale ja siis vabastavad tagasi alla langedes kindlal lainepikkusel footoni. Millisel lainepikkusel (ja seeläbi ka millist värvi) valgus on, sõltub molekulist. Mõned ained, mida leidub kehavedelikes, lihtsalt juhtumisi vabastavad nii tehes nähtavat valgust, mispärast näibki, nagu need helendaks. Teised ained seda UV-valguse käes ei tee.“