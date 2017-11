Lennunduse lähiajaloost on teada üks juhtum, kus lennuk on tulnud linnuga kokkupõrke järel maandada jõele: 2009. aastal sai kangelasteoga hakkama lennukikapten Chesley Sullenberg ehk Sully. Vähesed aga mäletavad, et üsna sarnane intsident leidis aset 1963. aastal, mil Tallinna-Moskva lennuk tuli maandada Neeva jõel.

Paljud lugejad mäletavad meie kinodes näidatud filmi „Sully”. Mängufilmi aluseks on tõestisündinud juhtum, kus kokkupõrkel linnuparvega seiskusid 2009. aasta 15. jaanuaril New-Yorgi kohal Chesley Sullenbergeri juhitava Airbus 320 mõlemad mootorid.

Kapten hüüdnimega Sully oli sunnitud lennukiga maanduma Hudsoni jõel. See oli õnneliku lõpuga õnnetus, sest reisijad said vaid väiksemaid vigastusi ja kriimustusi, kuid kõik pardalolnud pääsesid eluga.