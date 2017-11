November on poole peal ja talv ees ning kindlasti on viimane aeg suvine värskem parfüüm kappi panna ja sügavam ning muskuselisem talvine meestelõhn leida. Maxim soovitab kuut sellist. Naislugejatele teadmiseks: päris kindlasti on paslik mõni neist lõhnadest mehele jõulupaki sisse panna.

1. L’Homme Prada L’Eau

Värskendav, samas puidune. Prada uus lõhn avaneb iirise ja merevaigunootidega, seejärel tuleb esile soe puidune põhi: võrgutav neroli, värske geraanium ja vürtsikas patšuli.