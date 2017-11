Kui otsida soodsaid lennupileteid koondavalt veebilehelt Momondo.com lende Tallinnast põhjanaabrite pealinna, on pakkumiste hulgas ka lennureis, mis on tegelikult laevasõit ning enne piletite eest tasumist polegi selgelt aru saada, et Soome reisimiseks peab minema sadamasse mitte lennujaama. (Screenshot/Momondo.com) Kuna lennu kestvuseks on märgitud kaks tundi, riivab see kohe kogenud reisija silma, sest Tallinnast Helsingisse peaks lennukiga jõudma 30-40 minutiga. Kui asja lähemalt uurida, selgub, et tegemist on hoopiski lennupiletiteks maskeerunud laevapiletitega. Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link selgitab, et laevafirmal on alates kevadest leping, mis tagab neile läbi Hahn Airi esindatuse erinevates rahvusvahelistes broneeringusüsteemides. „Neid broneeringusüsteeme kasutavad nii reisibürood kui ka erinevad pileti- ja hotelliotsingutele keskendunud veebiotsingusüsteemid, sh Momondo,“ räägib Link. Küll on Hahn Air neis broneeringusüsteemides laeva- ja ka rongipiletid eristanud koodiga „5W“.

Link lisab, et Tallinki jaoks on see lisamüügikanal, mis on suunatud ennekõike kaugematele turgudele eesmärgiga pakkuda sealsetele reisibüroodele lisavõimalust oma klientidele sobivate ühenduste otsimiseks. „Aasta aastalt on lähiregiooni ja ka Euroopa klientide kõrval meie laevadel üha rohkem reisimas ka turiste kaugemalt. Esmajoones räägime siin Aasiast, aga kasvav huvi meie laevareiside vastu on tuntav ka teistest maailmajagudest.“

Miks aga pole Momondos selget märget selle kohta, et tegemist pole lennupiletitega? (Screenshot/Momondo.com)