„Ma poleks ise osanud paremini sõnastada,“ oli üks Eesti naine hämmingus, kui tal alljärgnevat lugu prooviks lugeda palusime. Nimelt: olgu tegu Tinderi, Iha, Flirticu või ükskõik millise muu tutvumissaidi või äpiga, ikka on olemas rida meeste esmapöördumisi, mis garanteerivad, et naine saadab tutvuda soovija mõttes kohe pikalt. Kõige ebaõnnestunumad vestluse algatamise viisid võttis – eeskätt Tinderile mõeldes – kokku Men’s Health. 1. Copy-paste Enamik naisi on saanud vähemalt mõne täiesti isikupäratu ja korduvalt kopeeritud tutvumislause. „Hei Laura, kuidas läheb? Pisut minu kohta: mulle meeldivad India toit ja sulgpall“. See võib tunduda nagu geniaalne lähenemine, aga naised saavad kohe aru, et tegu on kopeeri-kleebi lausega. Reeglina on sellest ka kohe näha, et mees pole vaevunud naise profiiliga tutvuma. Näiteks võib seal olla kirjas, et naine vihkab India toitu. Naistele meeldib, kui mees püüab tutvumisel leida naise profiilist midagi, mis neil natukenegi ühist võiks olla.

Kui arvad, et piisavalt paljudele naistele üht ja sama lauset saates kunagi ikka näkkab, siis sa eksid – lihtsalt seda rohkem naisi sirutab kustutamisnupu järele.

2. „Sa oled nii ilus“ Kui keegi on sinu meelest veetlev, siis selle ütlemine ei tähenda veel tema tähelepanu saamist. Seda enam, et lause on väga leierdatud. Komplimendid on olulised, aga ehedus veelgi enam. Pigem püüa füüsilise välimuse kiitmise asemel leida naise profiilist midagi tema isiksuse kohta. Näiteks tee talle kompliment tema stiilitaju või ägedate puhkusepiltide kohta. 3. Vihane sõnum Oled saatnud esimese või teise kategooria sõnumi ja sulle pole vastatud. Siin üks nipp selle kohta, kuidas edasi käituda: ära saada vihast uut teadet, näiteks solvangut naise keha või vanuse kohta. Lihtsalt liigu edasi. Miski pole naise jaoks mehe puhul tülgastavam kui purunenud ego. Ja kuigi pettumus võib olla normaalne enesetunne, pole oma pettumuse teiste peale väljavalamine seda mitte. 4. Ühesõnaline teade „Tsau.“ „Kuidas läheb?“ See võib tunduda nagu hea vestluse algatamise viis, aga pigem riskeerid sellega, et sa paistad laisk. Naised küsivad: kuidas saab võtta tõsiselt kedagi, kelle esimene lause on „misteed?“? Püüa olla loomingulisem. Üks MH-ga neil teemadel rääkinud naine kirjeldas, et tal oli profiilis kirjas, et ta lemmikelukas on laiskloom. Üks mees saatis talle kirja faktidega laiskloomade kohta, järgnes vestlus ning paar isegi käis mõnd aega. Ning kuigi pikemat suhet sellest ei tekkinud, eristus mehe sõnum teiste seast ja naine räägib sellest oma sõpradega tänaseni. 5. Seksuaalselt otsekohene sõnum Kui seda just ekstra palutud pole, siis unusta ära. Teate saajal on ebamugav isegi siis, kui teade saadetaksegi vastava suunitlusega tutvumissaidil. Otsekohene keel, jämedus või vastavad pildid – saad kohe bloki. Panusta sellele, et olla viisakas ja leida teemasid, millest võib sündida lõbus ja tsiviliseeritud vestlus. Muusika, toit, reisimine ja loomad (mõtle laiskloomale) on üsna kindel lähenemine. Allpool-vööd teemad võivad tulevikus samuti üles kerkida. 6. Liiga avameelne sõnum Võimalikule „matchile“ sõnumit koostades on oluline leida tasakaal liiga väheste ja liiga paljude isiklike detailide jagamise vahel. Eelnevatest suhetest või viimastest kohtingutest kõnelemine on harva hea mõte. Naised märgivad, et nad ei taha kuulda asju, milleks pole valmis või millest ei tahagi ealeski teada saada. Selmet rääkida leinast lapsepõlve lemmiklooma surma puhul, räägi pigem viimati nähtud filmist. Esita küsimusi, et hoida vestlus avatuna. 7. Emotikonid Sellist saates paistad laisk või isegi lapsik.