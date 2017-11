Moskvas avatakse uut panka. Kohale on kutsutud ka inglise äripartnerid, kes jälgivad toimuvat hämmastunult. Mõned venelased joovad šampanjat otse pudelist, hammustades sellele heeringat peale, mõned on viina peale üle läinud, paar tükki vedeleb juba laua all.

"Aga miks sina midagi ei söö?"

"Ma ei taha."

"Kuule, vennas, see kõik on ju tasuta. Söö ometi!"

"Ma söön ainult siis, kui mul nälg on."

"No kuule, vennas, sa oled täpselt nagu loom!"