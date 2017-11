Kas septembris 1944 Haapsalus toimunud sakslaste ja eestlaste kokkupõrke puhul oli tegu spontaanse kohaliku tähtsusega mässukatse või lihtsalt segases olukorras tekkinud relvakonfliktiga, mida esines ka mujal Eestis (Tallinnas, Kehras ja teistes kohtades) neil päevil? See kurb sündmus on suurepärane näide erinevate kuulduste ja rahvajuttude omapärasest põimumisest üheks väga segaseks looks.

Haavatute plaanitud evakuatsioon oli sel ajal juba võimatu eelkõige transpordiraskuste ja laialijooksnud meespersonali tõttu, kes oleks suutnud haavatuid tõsta ja kanda. Pind kuulujuttude levikuks ja paanikaks oli enam kui soodne.

Järgmise päeva, 21. septembri hommikul olevat juba mainitud naisterahvas koos oma sõbrannaga käinud ka endises Peterburi hotellis asuvas haiglas, kus asusid paranevad tervemad haavatud, viinud sinna pesukorvitäie viina või puskarit ja oma juttudega sõdurite meeleolu üles kütnud. Muu hulgas soovitanud ta mitte lasta end evakueerida, võim Haapsalus üle võtta ja asjade arengut ootama jääda.

Joodud viina ja kuuldud juttude mõjul muutusid sõjameeste meeled väga ärevaks, julgus kasvas ja samal hommikul asusid mehed ilma pikema jututa neile väljapakutud plaani teostama – võimu üle võtma. Kui ässitaja näol oli olnud tegemist punaste agendiga, oli ta oma eesmärgi saavutanud ja ise kadunud.

Mäss

Järgnes verine kurbmäng. Loomulikult oleks ennatlik pidada üht ässitajat mässu sütikuks – jõudis ju samal ajal Haapsallu ja mujale Läänemaale ka hulgaliselt eesti sõdureid, kes olid lahkunud Saksa väeosadest, kõige rohkem saabus neid Kloogal ja Paldiskis paiknevast Eesti diviisi tagavararügemendist. Ka need mehed olid Saksa vägede Eestist lahkumise tõttu meelestatud Saksa-vastaselt ja püüdsid takistada Haapsalus sakslaste taganemiseelseid purustus- ning lõhkamistöid. On ka selline versioon, et mässu ajendiks sai mootorpaadi Meritäht sakslaste poolt vastuhaku eest vangistatud meeskonna abipalve eesti sõduritele, kui sakslased neid Vana-Sadama tänaval paiknenud haiglahoonest mööda konvoeerisid.

Mäss algas niisiis 21. septembri hommikul või lõuna paiku. Segaseks on jäänud asjaolu, kust saadi esimesed relvad, millega esimese asjana olevat maha lastud haigla vastas üle tänava asuva Saksa ametiasutuse tunnimees, haavati raskelt teist sakslast ja võeti ära mõlemate relvad. Tõenäoliselt oli kasutusel haigla valvemeeskonna relvastus. Tegevusse astunud eesti mässumeeste jõuk liikus haiglast välja ja asus „võimu üle võtma” haigla ümbruses ja sadamas.

Vastu tulnud sakslastelt võeti relvad ära, kuid kedagi enam ei tapetud, meestel lasti ära minna. Mõni neist siiski ka vangistati ja toodi ka endise Laidoneri sanatooriumi ruumidesse vangi, nende hulgas üks saksa nooremleitnant. Toojaks oli haigla valvemeeskonna eestlasest veltveebel, kes võttis saksa ohvitserilt püstoli ja käskis tal ruumis püsida. Sakslane esialgu küll tõrkus relva ära andmast, kuid veltveebel torkas mehele püstolkuulipilduja nina alla ja sakslasel ei jäänud muud üle kui talle oma püstol ulatada. On ka arvamusi, et eesti veltveebel tegi seda just nimelt sakslase elu päästmiseks, et mässumehed teda maha ei laseks. Haigla ülemõde Kilp hakkas sellise teguviisi vastu pahandama väitega, et see on haigla, mitte vangla. Muidugi ei pannud kanged mehed tema protesti millekski.

Kogu väikeses linnas valitses paras segadus ja oli kuulda sihitut paugutamist. Loomulikult ei lasknud sakslased end nagu lambaid relvitustada ega vangistada. Linna komandantuur palus raadio teel abi Haapsalu reidil seisvatelt Saksa sõjalaevadelt (tõenäoliselt oli tegemist torpeedokaatrite või suurtükipraamidega). Ühe sellise torpeedokaatri meeskonnas oli tol ajal 14 meest.

Saksa mereväelastest abivägi saabus Haapsallu juba enne lõunat. Pealtnägijate kinnitusel olid madrustel kaasas raskekuulipildujad ja efektsema mulje jätmiseks (?) olid õige mitmel mehel ka kuulipilduja padrunilindid ümber keha seotud. Pealtnägijate kinnitusel kaasasid sakslased abiväena ka nende teenistuses olnud asiaate, kes olnud linlaste arvates kas turkmeenid, krimmitatarlased, kalmõkid või kes teab millised tumedama naha ja pilukil silmadega Saksa vormis tegelased. Ekslikult on neid peetud „vlassovlasteks”, kuigi kindral Vlassovi armeega polnud neil mingit pistmist.

Tõenäoliselt olid nad Saksa väegrupi Nord 16. armee koosseisu kuuluvad abiväeosad, mis tegelesid Hiiu- ja Saaremaal kaitseliinide rajamisega ning olid toodud sinna koos Saksa 23. jalaväediviisiga, nagu näiteks:

Aserbeidschanische Bau-Pionier-Kompanie 87

Turkestanische Bau-Pionier-Kompanie 87

3., 4. Wolgatatarische Nachschub-Kompanie/306

Turkestanische Strassenbau-Pionier-Kompanie 680

Turkestanische Strassenbau-Pionier-Kompanie 562

Kuulujuttudes süüdistatud just asiaate koledates tegudes: küll pekstud eesti haavatuid, küll loobitud neid aknast välja. Ka surmasaanute arv kasvas lumepallina: räägiti juba seitsmest hukkunud sakslasest ja neljast eestlasest. Igal juhul asusid tugevad saksa patrullid linnas relvitustama ja vangistama kõiki vormiriietuses eesti sõdureid. Peagi vahistati ka kogu Eesti haigla kohalejäänud personal ja ravialused haiged-haavatud – kokku umbes 60 meest, kuna naistel lasti minna. Teistel andmetel olnud kokkukogutud eestlasi üle saja. Oma korterist oli kinni võetud ka haigla velsker Krass.

Hukkamine Paralepa metsas

Sama päeva hilisõhtul viidi kõik kinnivõetud linnast välja Haapsalu raudteejaama taha Paralepa randa metsa äärde. Mehed rivistati autotulede valgel. Rivi ette astus linna komandant – üks saksa hauptmann (kapten), kes nõudis, et kahe saksa sõjaväelase tapmise süüdlased rivist välja astuksid, ja ähvardas, et kui seda 5–15 minuti jooksul ei juhtu, valitakse lihtsalt välja kaks meest ja lastakse maha.

Kuna keegi end süüdi ei tunnistanud, kõndis linna komandant nimetatud aja möödudes piki meesterivi ja valgustas seisjate nägusid taskulambiga. Mainitud velsker Krass oli rivis seitsmes, temal kästi rivist välja astuda. Teiseks ohvriks valis saksa ohvitser ühe Viljandimaalt pärit Nikolajevi-nimelise Eesti sõduri. Mõlemad mehed viidi mõnikümmend sammu rivist eemale ja lasti kuuest madrusest koosneva hukkamiskomando poolt sealsamas selja tagant maha.

Üks sündmuses osalenud eestlastest kuulis hiljem Hiiumaal, et Ortskommandantur’is otsustati kahe tapetud sakslase eest kättemaksmiseks otsekohe ilma kohtu ja uurimiseta maha lasta kaks eestlast. Võib öelda, et see oli sakslaste poolt „humaanne” lähenemine, sest sõjapäevil valiti erinevates okupeeritud riikides sellistel juhtudel kättemaksuks sageli ka kümme kohalikku ühe sakslase eest!

Kuulda on olnud arvamusi, et mahalastuist oli velsker Krass tubli ja tõsine eesti mees, kes polnud mässust mingil moel osa võtnud. Haiglas oma velskrikohuseid täites oli ta oma tööpostile lõpuni kindlaks jäänud. Nikolajev oli noorem mees, võimalik et koguni Raudristi kavaler ja mässus ka osalenud.

Sellega lugesid Saksa võimud „mässu” teema lõpetatuks ja edaspidi mingeid eestlaste-sakslaste vahelisi suhtlemisprobleeme piirkonnas polnud, sündmustest osavõtjate kinnitusel käitusid sakslased nüüd igati korrektselt. Eesti haavatud sõdurid evakueeriti võimalusel koos saksa haavatutega.

Küll aga kurdetakse sakslaste teenistuses olnud asiaatide toore kohtlemise üle. Just nende valve all viidi arreteeritud mässumehed eraldi Hiiumaale, kus neid hoiti ühes traataiaga piiratud taluhoones. Pärast nädalapikkust vangistust veeti nad esialgu Saaremaale ja sealt edasi Saksamaale, kus nad jõudsid vastavalt kas Eesti diviisi koosseisu või eraisikutena tsiviilpõgenike laagritesse. Osal kinnivõetutest õnnestus ka juba Hiiumaal põgeneda.

See kõik toimus mõned päevad enne Haapsalu langemist Punaarmee kätte. Pealetungijate eelsalgad sisenesid linna 24. septembri õhtul.

Ametlik aruanne

Olemas on ka Saksa 23. jalaväediviisi edastatud päevaaruanne armeegrupi Narwa staabile 22. septembril kell 02.02. See kõlab tõlkes järgmiselt: