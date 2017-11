Saapad, kingad ja sandaalid. Madalad, veidi kõrgemad ja suisa killerkontsad. On nii palju erinevaid kingamudeleid, mida kõik naised endale igatsevad. Paljude naiste jaoks ei ole kingad lihtsalt aksessuaarid, vaid pigem elustiil ja igapäevase rõivastuse olulisim osa. Kingad saavad üldisele väljanägemisele elegantse punkti panna, ent paljud kingad võivad jalgadele ka tõeliseks piinaks osutuda. Ning just sel põhjusel jagavad kaup24.ee spetsialistid sinuga järgnevalt mõnd praktilist nippi, millest iga naine teadlik võiks olla.

Millal on parim aeg kingade ostuks?

Soetades kingi tavakauplusest, tuleks jalatseid proovima minna pärastlõunal, kui jalad on pikast päevast natuke tursunud. Hommikul on meie jalg veidi väiksem, mistõttu jäävad hommikusel ajal soetatud jalatsid kindlasti veidi väikeseks, hakates päeva peale jalgade valulikkust ja turseid tekitama. Kui soetad kingi aga e-poest, siis tuleks Sul teada oma jalanumbrit ning arvestada samuti asjaoluga, et õhtusel ajal on jalad veidi enam paistes, mistõttu tasub alati valida veidi suuremad jalatsid.

Mida teha siis, kui kingad hakkavad pigistama?

Enamasti on uued kingad esialgu veidi ebamugavad, mistõttu tasub kasutada spetsiaalseid tallapehmendusi. Nii annavad kingad ajapikku veidi järele ning muutuvad tunduvalt mugavamaks. Kuid on ka nippe, kuidas jalatseid veidi kiiremini oma jala järgi kohandada. Üheks selliseks võimaluseks on täita väikesed kilekotid veega, asetada need kingadesse ning kingad omakorda sügavkülma. Vesi hakkab jäätumisel paisuma ning kingad annavad veidi järele. Antud protseduuri tasub korrata seni, kuni kingad jalas hästi istuma hakkavad.

Nahast kingade puhul aitab hädast välja ka föön ja paksemad sokid. Otsi sahtlist välja paksud villased sokid, tõmba need jalga ning pane kingad kõige otsa. Seejärel võta föön, seadista see kuumale temperatuurile ning suuna õhuvool jalgadele. Kuumus muudab jalanõude materjali pehmemaks ja elastsemaks ning jalanõud vormuvad sinu kõige paksemate sokkide järgi.

Vaseliin on parim abimees erinevate kriimude korral

Kingadele tekivad kriimud väga kergesti, olgu tegu siis värviliste või mustade jalatsitega. Selle tarbeks aseta puhta lapi peale veidi vaseliini ja hõõru plekke nii kaua, kuni need kaovad. See on kõige parem moodus, kuidas kingad uuesti läikivaks saada.

Mida teha, kui kingad on liialt libedad?

Plaanid minna tantsupeole, ent kardad, et võid libiseda ja põrandale prantsatada? Kingade tallad on kaetud erinevat tüüpi materjaliga, ent libedate taldade korral tasub appi võtta liivapaber. Karesta veidi oma kingade taldu ning võid nendega täiesti julgelt ka kõige peadpööritavamaid piruette võtta.

Teepakk – looduslik deodorant

Kui soovid kingade ebameeldivast lõhnast vabaneda, siis võid selle tarbeks soetada spetsiaalsed spreid või kasutada käepärast vahendit nagu teekotike. Selleks aseta kasutatud teekotike terveks ööks kingade sisse ning hoia seda seal kuniks halb lõhn on kadunud. Teekott peaks kingades olevad bakterid hävitama ning nendega koos kaob ka ebameeldiv lõhn.

Seemisnahast kingade puhastamiseks kasuta leiba

Leivakoor on suurepärane vahend seemisnahksete jalatsite hooldamiseks. Kui kingadele ilmub läikiv plekk, on seda üsna keeruline puhastada. Seetõttu võid kasutada taas kodust käepärast vahendit nagu leib. Lihtsalt hõõru kahjustatud piirkonda leivaga ning näed, kuidas kriimustus või plekk kaob.

Tennistelt kollaste plekkide eemaldamiseks

Me teame kõik, et higistades muutuvad riidest tennised kollakaks ning siin ei aita ükski seep meid hädast välja. Selle tarbeks tasub kasutada hoopis küünelakki. Alkoholibaasil lakieemaldaja eemaldab mustuse kiirelt ja tõhusalt. Lihtsalt hõõru lakieemaldajat plekile ning jalatsid muutuvad hetkega puhtamaks. Sama on võimalik teha ka puhta viinaga.

Kingad on liialt suured, mistõttu hakkab jalg jalatsis libisema

Teinekord võivad kingad ka veidi liialt suured olla, mistõttu hakkab jalg nendes ebameeldivalt libisema. Selle vältimiseks tuleb appi juukselakk – enne kinga jalga panemist piserda jalatsitesse õhuke kiht juukselakki. Selle tulemusena muutub jalats veidi kleepuvaks ning jalad püsivad jalatsis paremini paigal.

Need lihtsad ning veidi kummalised abivahendid muudavad iga naise elu tunduvalt lihtsamaks. Me kõik soovime end võimalikult mugavalt tunda ning hästi istuvad jalatsid on sellisel juhul üheks oluliseks kriteeriumiks!