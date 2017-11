Eesti mehed ehitasid isejuhtiva auto, mis Tapa sõjaväeosa polügoonil kohe pilbasteks lastakse. Koledat pauku jälgivad sajad silmapaarid ja filmivad kaheksa kaamerat. See on ETV telesaate „Punane sekund” kõige dramaatilisem kaader, mille ettevalmistamiseks on kulunud kuid. Vaataja näeb kabelimatsu 16. novembril kell 20:30 ETV-s.

Teeme juttu saate tegevprodutsendi Veli V. Rajasaarega, kes räägib, kuidas õnnetust ette valmistati ning selle lavastamiseks isejuhtiv auto ehitati.

„See, mida me katses näitame, on autode külgkokkupõrge. Üks auto sõidab 110 km/h teisele külje pealt sisse. Me teeme selle avarii puust ja punaseks. Ehkki ma tahaksin öelda, et nõrgema närvikavaga vaataja ei peaks seda avariid nägema, siis õpetliku poole pealt just peaks vaatama. Kindla peale peaks vaatama.”

„See katse on osa liiklusõnnetuse taaslavastusest kus vanem härrasmees asus maanteel sooritama tagasipööret – küll etteantud kohas, kuid manööver jäi pooleli. Parempoolses teeservas asuvast bussitaskust pimesi üle kahe sõidurea keeramine ei ole hea mõte,” selgitab Veli.

„Isejuhtiv auto” on vana Mercedese kohta, mida juhitakse elektroonikaoperaatori abiga, palju öeldud, aga Tapa lennuväljal tehtud katses ei näe me autodes istumas inimesi nagu „Punase sekundi” lavastustes seni. Auto liigub üle lennuvälja suurel kiirusel täiesti iseseisvalt, on võimeline pöörama ja tegema lihtsaid manöövreid.