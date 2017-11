Kõigist seksi headest, halbadest ja eriti halbadest kõrvalnähtudest on see kõige hirmsam, leiab Men’s Fitness. ÕL Mehele aga arvab, et mingis mõttes on see tõenäoliselt paljude meeste teadlik või alateadlik salaunistus ... Paraku ongi nii, et mehed saavad naistest palju sagedamini seksides infarkti – õnneks juhtub seda aga siiski suhteliselt vähe.

Südamerabanduse saamine seksi ajal on stseen, mida paljud filmitegijad ekraaniteoses on kasutanud. Päriselus ei pea me seda kuigi reaalseks. Seks ei ole südamele nii intensiivne trenn kui kasvõi näiteks kangitõstmine, mis siis et seksides kulutame poole tunniga ca 140 kalorit.

Aga vahekorra käigus tuleb infarkte siiski ette. Väljaandes Journal of the American College of Cardiology avaldatud uuringu kohaselt võib seks ühele mehele sajast saada saatuslikuks ning põhjustada südamerabanduse.