On vastuvõetav, kui mees kannab lillemustriga riideid, aga mitte tingimata see, et mees lõhnab nagu üks roosibukett. BroBible märgib, et USA seebitootja Duke Cannon on sellele mõelnud.

Duke Cannon on löönud mesti Buffalo Trace Distillery napsitehasega, et lisada oma seebile nende auhindu võitnud Kentucky burbooni viskit. Nii sündiski umbes 300-grammine seebikamakas, millel on rikkalik tammevaadiaroom, mis lõhnab sama hästi, kui Ameerika viski maitseb.

Kas burboon on nahale hea? Tegijatel pole aimugi ja ega nad hooli ka – sest kui viski teeb kõik ilusamaks ja paremaks, siis miks mitte?

Kui Ameerika viski pole päris sinu teema, siis sama firma teeb ka õllega immutatud seepi – selles on nende partneriks Old Milwaukee’ pruulikoda.

Üks priske seebiklots maksab 10 dollarit ehk umbes 8,60 eurot.