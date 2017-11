Habet kasvatada on üks asi, aga seda kenana hoida hoopis teine asi. Maxim vestles meisterbarber Russell Manleyga ja too jagas habeme kasvatamise ning hooldamise kohta head nõu.

Sõltub palju näokujust. Üldiselt sobib ümaramale näole see, kui külgedelt on habe lühem ja lõuaosas pikem. Piklikuma näoga mehe puhul vastupidi.

Mis on kõige olulisem asi, mida habeme hooldamise puhul silmas pidada?

Habeme ja vuntside kammimine, et saada lahti pusadest ja eemaldada kuivanud nahka. Kui nägu raseerida, siis kooritakse näolt ühtlasi kuiv surnud nahk. Kui seda enam ei tehta (habet kasvatades), siis jääb see kuivus habeme alla. Soovitav on kasutada metsseaharjastest harja, et sellega habemekarvu pärast duši all käimist siluda, eemaldada kuiva nahka ja anda habemele sirge suund.

Mõned mehed kasutavad habemeõlisid, mis aitavad pehmendada habemekarvu, teistel pole seda oma loomu poolest pehmema habeme tõttu vaja.

Mis on suurim viga, mida mehed habemega seoses teevad?

Mina ei ole sirge kaelajoone fänn. Paljud võtavad seda joont liiga kõrgelt ning habe ei näe loomulik ega kena välja. Kitsenev loomulik kaelajoon on parim.

Teine levinud viga on see, et habet ei šampoonitata. Habemekarvad on nagu juuksekarvad, need vajavad siiski puhastamist. Kahest korrast nädalas peaks piisama.

Kas selle kohta on mingeid reegleid, et kui pikk peaks habe olema juustega võrreldes?

Ei. Kuni üleminek habemelt juustele pole järsk ja on loomulik.

Mis on peamised habemehooldustooted, mis mehel peaks olema ja miks?