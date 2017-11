Propellerid on imelised kartulikoorijad. Väidetavalt.

Popularmechanics maalib sellise pildi: avastad, et tõmbled tänupüha(või kasvõi jõulu-)õhtusööki tehes erinevate tööriistade vahet: kartulikoorija, noad, vispel, kulp, lusikad jne. Peatselt on köök üleni erinevat kola täis ja kraanikaussi kuhjuvad mustad nõud. Kas on olemas üks tööriist, mis suudaks neid kõiki asendada?

No päris nii siiski pole. Aga Autel Roboticsi rahvas püüdis oma drooni sellise tööriistana kasutada. Tulemused on muidugi ettearvatavad.

Jah: drooni saab kasutada porgandite ja kartulite koorimiseks, juurviljade hakkimiseks ja isegi korraga nelja anumatäie blenderdamiseks. Lihtsalt mitte kuigi hästi.