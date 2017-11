Valatud lohakalt. Sellisest kergest ja haprast, veidi krobelisest plastikust.

Pakendist leiab ka peapaela lambi kinnitamiseks otsmikule. Esialgu ei saagi aru, kuidas tuleks see õhuke ja umbes väikese sõrme laiune kumm, mis pigem sobiks trussikuid üleval hoidma, lambiga ühendada.

Ehk ongi tegemist pakkeliini töötaja … Ei, siiski mitte, kummipaela otstes on aasad, mis tuleb kinnitada läbi lambi korpuse küljes olevate aasade – nii käibki. Ainult et testimatagi näib, et tulenevalt vajadusest kautšukit ja tootmiskulusid kokku hoida on kummipaeltest moodustuv kinnituskonstruktsioon paslik vaid keskmisest pisemate peadega isenditele. Isegi oluliselt pisemate peadega isenditele.

Testitav lamp number kaks on eelmisest neli korda kallim ehk suurusjärgus kaksteist eurot maksev laubalatern tootjalt Zebco.

Kui uskuda pakendit, kus see jämedate tähtedega kirjas, on tegemist veekindla pealambiga. Veidi väiksemalt on allpool kirjas, et veekindlus kehtib siiski vaid kuni meetri sügavusel. Seda, kui kaua lamp meetrisügavuses vees vastu peab, pole märgitud. Erinevalt testitavast number üks on sel lambil vaid üks leedpirn. Aga selle eest superhele, nagu kinnitatakse pakendil. Superhele on selle lambi tootja ettekujutuse kohaselt 80 luumenit. Olgu võrdluseks öeldud, et kallimate otsmikulampide valgusvoogu mõõdetakse sadades luumenites.

Siiski, see, kellele ka 80 luumenit on liiga superhele, saab lambi kruttida särama veel poole väiksemale võimusele. Seda väidab tootja. Poole suuremale võimsusele ei saa. Küll aga on lambil fookusfunktsioon ning selle pead saab 90 kraadi ulatuses alla keerata.

Võrreldes kõige odavama testitavaga on sel lambil pea külge kinnitamiseks mõistlikult lai kummiriba. Seejuures on kinnitusrihm lambiga ühendatud juba pakendis, nii et jääb ära vajadus leiutada, kuidas üks teise külge aretada. Samuti puudub totakas üle pea käiv lisarihm, mistõttu saab selle lambi kinnitada kasvõi kiivri külge.

Jääb silma, et sisselülitamiseks on lambikorpuse peal mugavalt suur, kergelt õõnes pesas paiknev nupp, mille leiab vajadusel kiiresti üles. Ka kinnastatud kätega – oluline lisamugavus sõdurile.

Testitav lamp number kolm, Tikka XP, maksab umbes sama palju, kui kahe esimese hinnad kokkuliidetult ja kolmega korrutatult, ehk siis umbes täpselt 55 eurot.

Sel lambil on tootjainfo kohaselt leedpirn, mis suudab vajadusel näidata valgust võimsusega 180 luumenit. Samuti, mis väga oluline, suudab lamp hoida konstantset valgustugevust, sõltumata sellest, kui palju patareides voolu on. Lamp võimaldab heita nii laia valgusriba rahulikuks tegevuseks, pikka, kaugusse suunatud valguskiirt otsimiseks kui ka nende kahe kombinatsiooni läbi metsarägastiku tormamiseks. Samuti on võimalik lülitada lamp punasele, vaenlasele raskemini märgatavale režiimile.

Nagu viieteisteurosel lambil, nii on ka selle korpuse ülaosas lai, lihtsasti leitav nupp sisselülitamiseks ja režiimide vahetamiseks. Täieliku veekindlust tootja ei luba, küll aga tagab veekindlustase IPX4 piisava ilmastikukindluse ka vihmas liikudes.

Testimine

Aga, nagu teada, on tõe kriteeriumiks praktika ja praktika käigus võib ette tulla igasugu üllatusi. Võib-olla tõesti on kolmeeurone lamp tegelikult sama hea, kui sellest paarkümmend korda kallim lamp. Seetõttu saatsimegi lambid koos meestega Pitka luurevõistluse rajale.

Enne rajale minekut

Bahama pealamp annab tõrget juba testi esimestel hetkedel, kui üritame seda võistleja külge kinnitada. Nimelt haakub üle pealae jooksev kummiriba lambi küljest lahti. Pärast mõningast pusimist õnnestub see tagasi ühendada ja lamp võistlejale kuidagi pähe venitada.

Testitav number kaks seevastu istub ilusti ja kindlalt peremeesorganismi peas ega lahku sealt ka intensiivse raputamisega. Tundub tõsine tööloom, millele saab kindel olla.

Meie favoriit, poolesajaeurone lamp boost’ib omaniku enesekindlust sellisel määral, et too lubab rajalt kindlalt võitjana tagasi tulla. Kui mitte luurevõistluse, siis lambitesti võitjana.

Pärast ööd metsas

"Valgust näitab, aga kasutajasõbralikkus on null," märgib kolmeeurost lampi testinud võistleja Sipp ning kougib taskust välja selle, mis lambist pärast esimest ööd ja nelja kontrollpunkti järele on jäänud. Nagu selgus, ja ka arvata oli, ei suuda aluspüksikummi mõõtu rihm ikkagi lambi küljes püsida. Samuti on lambi plastikkorpusel näha juba mõrasid.

"Öösel oli peas, valgust näitas," mudib viieteisteurost lampi testinud võistleja Ojassalu katseeksemplari. "Ainuke asi, et see rihm tahab ikkagi ära tulla, sellega on nikerdamist," toob ta välja lambi miinused. Ja nikerdamine ei ole pingelistes oludes kindlasti see, mida lambilt tahta.

"Minu lamp on suurepärane," ei olnud võistleja Priil enda kasutuses ja käsutuses olnud lambi kohta pärast esimest ööd midagi halba öelda. Lamp näitab hästi valgust. Püsib hästi peas. Hoiab korralikult patareivoolu ega jookse tühjaks ka sügiseselt pikkadel öödel. Küll aga märgib Prii, et nupurežiime on lambil sedavõrd palju, et nende selgekssaamine võtab aega. Nii et selles mõttes võib see lamp odavamatele, vaid ühe funktsiooniga lampidele isegi alla jääda.

Kokkuvõte