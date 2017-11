Praegu, mil Korea poolsaarel jälle korralikult käärib, on paslik minna ajas ligi 70 aastat tagasi toimunud Korea sõja (1950–1953) juurde, mis andis Nõukogude Liidu relvajõududele idee arendada välja väike ja kerge amfiibauto LuAZ-967. Sõjas võitlesid Korea Vabariigi poolel USA ja veel 15 riigi sõjaväelased, kes tegutsesid ÜRO lipu all. Korea Rahvademokraatliku Vabariigi poolel sõdisid lisaks Hiina ja Nõukogude Liidu üksused.

Selle loo kontekstis on aga oluline, et just Korea sõjas sai Nõukogude vägedele selgeks, et spetsiaalselt Nõukogude Liidu Ministrite Nõukogu 1947. aasta otsusega USA Willyse eeskujul armeele toodetud ja kohe superautoks tituleeritud GAZ-69 ei sobi raskele maastikule. "Vene džiibiks" tituleeritud GAZ-69 oli nimelt liiga suur, kohmakas ja väikese kliirensiga, et lahinguolukorras mürsukraatrites ja pehmel soisel pinnasel liikuda. GAZ-69st kirjutasime ajakirja Kaitse Kodu! eelmises numbris.