Maailma ajaloo rängima tuumaõnnetuse, Tšornobõli katastroofi esimesed hetked on teadlaste poolt täiendavalt analüüsitud ja saanud täiesti uue käsitluse. Läbimurdeline teadusartikkel avaldatakse Ameerika Tuumaenergia Ühingu ajakirjas Tuumatehnoloogia. Teadlaste tööst võib abi olla tuleviku tuumaõnnetuste vältimisel.

Uus teooria pakub välja hüpoteesi, et esimene Tšornobõli reaktori kahest plahvatusest, mida pealtnägijad on kirjeldanud, oli tuumaplahvatus, mitte auruplahvatus, nagu seni on laialdaselt arvatud.

Teooriat esitlevad Rootsi Kaitseuuringute Agentuur, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning Stockholmi Ülikool. Teadlased oletavad, et esimene plahvatus lennutas suurtesse kõrgustesse jäätmete voo, see oli põhjustatud reast tuumaplahvatustest reaktori sees.