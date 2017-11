Paljude meeste pahameeleks paistab olevat valdavalt aktsepteeritud see, et romantilises olukorras on mehe ülesanne teha esimene samm. Alustades potentsiaalsele kaaslasele lähenemisest peol või baaris ning lõpetades kohtinguettepaneku tegemisega – ülekaalukalt on levinud uskumus, et see on kõik mehe töö. Aga siiski miks? On ju 21. sajand ja paljudes teistes sfäärides on soonormid ammu hajunud. Miks peaks kohtingumaailmas kleepuma nende vanade tavade külge? Miks naised mehi välja ei kutsu? Vastus: vanad kombed on kangekaelsed kaduma. AskMeni naisautor pani kirja terve rea põhjuseid, miks naised esimest sammu ei tee ning püüdis välja pakkuda ka lahendusi selle kohta, kuidas mees saaks naist seda tegema julgustada. 1. Avalik arvamus peab seda ebanaiselikuks ja agressiivseks Traditsioonilised soorollid. Et neid alistada, tasuks mehel üle vaadata oma isiklikud uskumused ja julgustada naisi olema vastavates suhetes otsekohesemad. Räägi end ümbritsevatele inimestele, et sinu meelest tuleks sellised traditsioonilistest soorollidest lähtuvad kombed üle vaadata.

2. Naised lihtsalt EI PEA esimest sammu tegema

On nõme rääkida inimsuhetest turuterminites, aga paraku on nii, et siingi kehtivad nõudlus ja pakkumine ning nõudlus ületab viimast. Enamasti on naistel piisavalt suur pakkumine ning nad ei pea ise meest sebima. 3. Ka naised kardavad eitavat vastust Tagasilükkamise hirm on inimlik ja iseloomulik nii meestele kui naistele. Et seda naise puhul alistada, rakenda tema suhtes avatud kehakeelt, naerata talle, andmaks märku, et sinu jaoks on igati okei, kui ta sulle läheneb. 4. Mõned mehed tunnevad end otsekoheste naiste puhul nõrgemana Mõnikord leiavadki mehed, et kui naine teeb „nende tööd“, siis see muudab neid kuidagi vähem mehelikuks. Ning nii ei lähenegi naised sellistele meestele, püüdes nende tundeid säästa. Kui sulle meeldiks, et naine teeb esimese sammu, siis vaata, et sina ei näitaks välja vastavat suhtumist. 5. Esimese sammu tegemine nõuab loovust ja see on aeganõudev Tänapäeval tähendab esimese sammu tegemine sageli näiteks suhtlusportaalis teravmeelse avafraasiga esinemist. Mõnikord on naised lihtsalt laisavõitu, et midagi nutikat välja mõelda. Seda enam, et reeglina tuleb see lause nagunii teiselt poolt. Et seda probleemi ületada, paku oma profiilis välja mõned avateemad, mida sinu poole pöördudes jutuks saab võtta. 6. Nad ei taha tunduda meeleheitlikuna Selle vähendamiseks vaata, et sa kindlasti sinu poole pöörduvat naist kunagi ei häbistaks ega naeruvääristaks. Isegi kui ta pole üldse sinu tüüp. Kui sa lükkad naisi nii tagasi ja julgustad ka oma sõpru nii tegema, siis külvadki naistesse usku, et nad on meeleheitlikud friigid. 7. Nad unustavad ära, et selline võimalus on üldse olemas Heterosuhete kajastus on igal pool – nii filmides kui telešõudes – ühesugune: mees alustab. Nii pole naised harjunud mõtlema, et teistpidi võiks üldse võimalik olla. Ja nad ei mõtlegi selle peale. Positiivne kehakeel, naeratused ja suhtlus – näita naisele, et selline võimalus on tõepoolest olemas. 8. Nad pole sinus täiesti kindlad