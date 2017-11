Tuleb välja, et osade peeniste selgelt kurvilise kuju põhjuseks on armkoe moodustumine, seda tuntakse ka Peyronie’ haiguse nime all. Ja kui armkude hakkab moodustuma, siis võib see tekitada eriti valusat kõvastumist ning muuta ka seksi võimatuks.

Maxim vahendab, et Texase Baylori meditsiinikolledži teadlaste 1,5 miljonit meest hõlmanud hiigeluuring jõudis ebameeldiva tõdemuseni: kõvera riistaga meestel on märkimisväärselt kõrgem risk erinevat tüüpi vähkkasvajatesse haigestumiseks.

Teadlased leidsid, et Peyronie’ haigusega inimestel on 40% suurem tõenäosus haigestuda nii munandi- kui eesnäärmevähki, samuti ka 29% suurem nahavähi tõenäosus.

Weill Cornell Medicine’i uroloogiaosakonna andmetel on kuni 13% meestest nimetatud tõbi, sageli ei ole mehed sellest ise teadlikud. Kui aga sul on kõver riist, mis vahepeal teeb haiget, siis tasub seda igaks juhuks meestearstil uurida lasta.

„Usume, et see on oluline, kuna seda seisundit võetakse enamasti enesestmõistetavana. See on patsientide seksuaalse ja reproduktiivse elu oluline osa ja seos teiste häiretega viib soovituseni, et neid mehi peaks vastavate häirete arengu osas uurima,“ teatas uuringu juht Alexander Pastuszak.